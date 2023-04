Toch nog nieuwe naam op affiche van Rock Werchter

Headliner donderdag is Stromae. De Brusselaar heeft onlangs aangekondigd meerdere concerten te moeten annuleren omwille van gezondheidsredenen, maar zijn optreden in het Festivalpark in Werchter gaat vooralsnog gewoon door.

Artiest nummer 100

Andere headliners op Rock Werchter zijn grote namen als Red Hot Chili Peppers, Muse, Arctic Monkeys, Queens of the Stone Age en The Black Keys. Ook Liam Gallagher, Oscar and The Wolf, Fred Again.., Lil Nax X, Rosalía, Sam Fender, Iggy Pop en Machine Gun Kelly hebben bevestigd. Charlotte De Witte is de 100ste artiest op de affiche. Het uurschema van het festival is intussen ook bekend en te raadplegen via rockwerchter.be.