Twee partygames om de zomer goed mee in te zetten

De zomer staat voor de deur en dat betekent dat de tijd weer is aangebroken voor barbecues, aperitieven en spelletjes spelen met vrienden in de zon. Met ‘Dobble Connect’ en ‘The Number’ verzeker je jezelf van eindeloze zomerse spellenpret. Ga je op vakantie? Ook dan zijn deze games ideaal om mee te nemen in je koffer dankzij hun compacte reisformaat.

Dobble: arendsogen vereist

Heb jij vingervlugge reflexen en kan jij met één blik gemeenschappelijke symbolen spotten? Dan is ‘Dobble’ (Repos Productions) jou wellicht niet onbekend. Het spel is zonder twijfel een oude bekende in bordspellenland. Er bestaan tal van variaties gaande van de klassieke Dobble tot de Harry Potter-variant.

Toch krijgt het spel nu dankzij ‘Dobble Connect’ een nieuwe wending. Bij andere versies was het altijd ieder voor zich om als eerste uit te spelen, maar nu speel je in teams en zijn jullie op elkaars reflexen en beslissingen aangewezen om de overwinning in de wacht te slepen.

In plaats van een kaart in het midden van de tafel te leggen, wordt er nu een rooster van kaarten gevormd door de kaarten met dezelfde afbeeldingen naast elkaar te plaatsen. Het team dat als eerste vier kaarten (van zijn eigen kleur) in een rechte lijn weet te verbinden, scoort een punt. Je kan met jouw teamgenoten beslissen om enkel naar de kaarten van jullie eigen kleur te kijken of om de ketens van je tegenstanders te doorbreken. The Number: toveren met cijfers

Voor wie een krak is met cijfers is ‘The Number’ (Zygomatic) de partygame bij uitstek. Naast een rekenknobbel zijn een flinke dosis geluk en een pokerface ook een must voor dit spel.

In ‘The Number’ noteren alle spelers – in het geheim – een getal van drie cijfers op hun spelersbord. Zodra iedereen een getal gekozen heeft, worden ze onthuld en van groot naar klein gerangschikt. Deelt jouw getal een cijfer met een kleiner getal, dan is jouw bordje deze ronde gediskwalificeerd. De spelers die niet afgekeurd werden, scoren punten met het eerste cijfer op hun spelersbord. Je moet lef hebben om hoge cijfers te noteren, maar wie het safe speelt scoort misschien amper punten. Per speler worden alle gebruikte cijfers, indien je niet gediskwalificeerd werd, geschrapt voor de volgende rondes. Die cijfers mogen niet meer gebruikt worden. Zo kan jij goed in de gaten houden welke cijfers je tegenstanders niet meer mogen gebruiken.

De speler die na twee spelletjes van zes rondes het hoogste getal scoort, gaat aan de haal met de winst. Ons verdict

Zowel ‘The Number’ als ‘Dobble Connect’ zijn spelletjes die je met een grotere groep enorm veel plezier doen beleven. De spekregels snap je in no-time, maar ze blijven voor zowel jong als oud uitdagend en amusant. Deze partygames zitten bij ons vanaf nu steevast in de reiskoffer!

Waag je kans en win een spellenpakket met ‘The Number’ en ‘Dobble Connect’! Doe me via deze link tot en met 28 juni 2023. De winnaars worden nadien persoonlijk gecontacteerd.