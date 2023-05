Tweede editie CORE Festival knalt festivalzomer op gang

CORE Festival trapt op 27 en 28 mei de Belgische festivalzomer in schoonheid af. Opnieuw vindt het festival plaats in het Ossegempark, aan de voet van het Atomium in Brussel en te midden van de natuur. Metro zet enkele must-sees op een rijtje.

CORE Festival biedt ook tijdens deze tweede editie een een bijzonder boeiende en eclectische mix van pop, quality indie, live elektronische muziek, hiphop, soul, r&b en alternative dance aan, verspreid over vier verschillende podia in het schilderachtige Ossegempark.

NxWorries

NxWorries is een muzikaal project van Anderson .Paak en producer Knxwledge. Het duo werkt al sinds 2015 samen en sinds hun debuutalbum ‘NxWorries’ in 2016 verscheen, katapulteerde Anderson .Paak zich naar het sterrendom. De man won ondertussen acht Grammy Awards en werkte voor zijn soloproject al samen met Bruno Mars. Ook Knxwledge heeft dankzij zijn werk op Kendrick Lamar’s ‘To Pimp A Butterfly’ een Grammy Award op zijn schouw staan. Mannen die duidelijk weten waar ze mee bezig zijn.

Wanneer? Zaterdag 27 mei / Ardo stage

De Schuurman

De Nederlandse producer Gilermo Schurman versmelt bubbling ritmes met rap- en r&b-samples, trance synths en electro house wobbles. Maak je klaar om lekker te schuren en met je billen te schudden bij de set van De Schuurman.

Wanneer? Zondag 28 mei / Orlo stage

Charlotte Adigéry en Bolis Pupul

Charlotte Adigéry en kompaan Bolis Pupul zijn sinds vorige zomer niet meer weg te denken van de festivalweides. Zowel nationaal als internationaal maakt het Gentse duo furore met hun debuutplaat ‘Topical Dancer’. «‘Topical Dancer’ geeft weer dat we de vinger aan de pols van de maatschappij houden door actuele onderwerpen aan te snijden, terwijl het album ook heel dansbaar is», zei Bolis eerder over het album in Metro. Denk aan culturele appropriatie, mysogenie, racisme en politieke correctheid, maar dan verpakt in een dansbaar jasje. Charlotte en Bolis zorgen sowieso voor een feestje op CORE Festival.

Wanneer? Zaterdag 27 mei / Endoma stage

Alt-J

Alt-J wordt omschreven als één van de beste Britse bands van het millennium. Het trio veroverde in no time alle hipsterharten in 2012 met hun debuutplaat ‘An Awesome Wave’. Nu ligt hun vierde worp ‘The Dream’ in de rekken. Hun passage op Rock Werchter vorig jaar werd enorm gesmaakt. Kunnen de drie heren hier een succesvol vervolg aan breien op CORE Festival?

Wanneer? Zondag 28 mei / Ardo stage

Angèle

Angèle heeft nog maar net haar krachttoer in de Verenigde Staten afgerond, maar aan een pauze denkt de Brusselse zangeres voorlopig niet. Op Coachella werd Angèle overstelpt met superlatieven: «De koningin van de discopop» en «De enige pure pop performance van de avond», klonk het in de pers. Maar natuurlijk wisten wij al dat Angèle ‘une grande dame’ is. Tijd voor een thuismatch, dus. Angèle sluit zaterdagavond het CORE Festival af.

Wanneer? Zaterdag 27 mei / Ardo stage Voor ieder wat wils

Verspreid over vier verschillende podia heeft CORE voor elke festivalganger iets in huis. Op het indrukwekkende open-air podium Ardo kan je nog genieten van onder andere Little Simz, Pusha T, Masego, Kokoroko, Caballero & JeanJass en Nu Genea Live Band, Goldband en Moderat.

Meer livemuziek is er op de indoor Endoma stage. PinkPantheress, Yussef Dayes, DOMi & JD Beck en Ravyn Lenae treden er op zaterdag op. Channel Tres, Unknown Mortal Orchestra, Benny The Butcher, JPEGMAFIA, Olivia Dean en SuperJazzClub staan er op zondag. In het magische Groentheater op het outdoor AltVerda podium trekt CORE Festival volop de kaart van alternative dance met blikvangers The Blessed Madonna, Romy, Honey Dijon en Denis Sulta naast andere acts zoals HAAi, Jayda G, DJ Seinfeld, Dan Shake, Eliza Rose, Dino Lenny, Ewan McVicar en Jasper Tygner. Fans van housemuziek zullen kunnen verzamelen aan de intieme en sfeervolle Orlo stage voor sets van Joy Orbison, Hunee, Lefto Early Bird, Bibi Seck, Jamie 3:26, Amaliah, Suze Ijó, M I M I, Sherelle en Jordan Vickors. Totaalervaring

CORE Festival, een samenwerking tussen Tomorrowland en Rock Werchter, is meer dan zomaar een muziekfestival. Beide festivals bundelen de krachten om van CORE een verfrissende totaalervaring van muziek, natuur en kunst te maken. Het festival wil vooral ook alle zintuigen prikkelen. Er zullen dit jaar kunstinstallaties van onder andere Joanie Lemercier, Fleur Roggeman en Reality Is te bewonderen zijn. PLUS-ONE Gallery deelt digitale kunst van Victor Verhelst, Nicholas William Johnson, Jonas Lunden Tabor Rabok op het eyecatching Nabo podium. Foodies worden verwend met een aantal originele foodtrucks en standjes van onder meer Kroket, Banh Mi, Dim’s, Pois Chiche, Mission Masala, NONA, Bia Mara, Humphrey en De Laet & Van Haver.