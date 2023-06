VOORBESCHOUWING. Couleur Café: zonnigste festival van Brussel

Van 23 tot 25 juni heet Couleur Café al voor de vijfde keer in zijn geschiedenis de bezoekers welkom in het Ossegempark. Headliners als Tash Sultana, Roméo Elvis en Joey Bada$$ maken duidelijk dat het festival zoals gewoonlijk inzet op diversiteit.

Enkele weken geleden streek het CORE Festival nog neer in het groene en betoverende kader van het Ossegempark. Over een heel weekend kregen de organisatoren toen zo’n 40.000 festivalgangers over de vloer. Tussen 23 en 25 juni is het de beurt aan Couleur Café om de hoofdstad te laten zinderen op de tonen en ritmes van wereldmuziek. Traditioneel vond dat festival altijd plaats in Tour & Taxis, maar dit wordt al de vijfde editie aan de voet van het Atomium. En tussen ons gezegd en gezwegen: die keuze van locatie sluit veel beter aan bij de waarden van het evenement, dat duurzaamheid hoog in het vaandel draagt. Welke artiesten staan op de affiche?

Vrijdag schiet uit de startblokken met de good vibes van het Antwerpse duo blackwave. Hun muziek zit ergens tussen hip-hop en pop, en ze omringen zich altijd met ijzersterke muzikanten. Na hen verschijnen DTM Funk, Peet, Thundercat en SOJA op het podium, tot Roméo Elvis die de eerste festivaldag komt afsluiten.

De tweede dag, op zaterdag dus, raden we aan om je dag te startenmet het optreden van JUICY. Daarna mag je vooral Coely, Niveau4 en TAYC niet missen, om aan het eind de benen los te gooien bij Jioty.

Zondag is zonder twijfel de dag waar de meeste festivalgangers naar uitkijken, want daar is de line-up niet minder dan verrukkelijk. Het begint al sterk met Reine Bakole en M I M I. In het kielzog volgen The Cavemen, Gente de Zona, en vooral Tash Sultana. De dag — en meteen ook het festival — wordt in schoonheid afgesloten door Joey Bada$$. Wat moet je weten?

Couleur Café heeft meer om het lijf dan enkel heerlijke muziek. Het festival is een totaalervaring die je naar de vier windstreken doet reizen. Ook op culinair vlak. In totaal doen meer dan 30 foodtrucks je verrassende gerechten proeven. Een primagelegenheid om eens een ander soort keuken te proberen, lijkt ons.

Op vlak van duurzaamheid heeft het festival (eindelijk) besloten om de stap te zetten naar herbruikbare bekers. Als je op het festivalterrein komt, krijg je een eco-token die je op elk moment bij één van de stands kunt inruilen voor een beker. Elke beker kun je vervolgens weer inruilen voor een nieuwe beker of een token bij een stand, ook weer wanneer je daar zin in hebt. Verlies je je token of beker? Dan moet je de prijs van een half drankticket betalen voor een nieuwe. Het komt er dus op neer dat Couleur Café je je eerste beker in bruikleen geeft.

De camping is helaas al helemaal uitverkocht, maar je kunt nog proberen om een plaatsje te bemachtigen via TicketSwap. Ook de Combi-tickets zijn de deur uit. Het goeie nieuws is echter dat er nog steeds tickets voor elke afzonderlijke festivaldag beschikbaar zijn op de festivalsite. Zo’n dagticket kost 54 euro.