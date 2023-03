Will Tura stopt na 60 jaar met optreden

Na ruim zestig jaar op de planken neemt Will Tura (82) afscheid van het touren. «Een moeilijke beslissing, maar de twijfels of ik me nog honderd procent zou kunnen uitleven op het podium, hebben me overtuigd», zegt de zanger donderdag in Het Laatste Nieuws. Will Tura maakt dus plaats voor Arthur Blanckaert. «Jenny zal niet rouwig zijn dat ik stop», aldus Tura.