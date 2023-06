Win tickets en kijk hoe KISS 50 kaarsjes ontvlamt in Paleis 12

In de zomer van 2022 stond KISS voor de allerlaatste keer op een Belgisch podium – of althans dat beweerden ze toén. Wie erbij was op deze tussenstop van hun ‘End of the Road Tour’ zag een rockband die allesbehalve pensioengerechtigd was. Op 13 juni 2023 brengen Gene Simmons en Paul Stanley dus nog een keer hun megalomane liveshow naar Brussel. En nu KISS 50 jaren op de teller heeft, hebben ze beslist iets te vieren.

«You wanted the best, you got the best. The hottest band in the world … KISS!»: het is al een halve eeuw de aanstekelijke slogan van de legendarische hardrockband KISS. In 1973 zag de band het licht, met aan het roer Paul Stanley (zanger/gitarist) en Gene Simmons (bassist/zanger). Ze wilden naar eigen zeggen de «hottest band» ter wereld worden: «De band die ze altijd al hadden willen zien, maar nooit te zien kregen». Vuur en vlam

En die belofte maakten ze waar, met veel bombast en aan een razend tempo. Al vanaf dag één viel het viertal op met hun extravagante verschijning. Nog voor dat ze één radiohit scoorden, maakten ze furore met hun duistere make-up en spectaculaire liveshows, waarin Simmons systematisch bloed en vuur spuwde. Breng daar nog wat licht ontvlambare gitaren, raketten en flinke dosis vuurwerk bij en je krijgt het onnavolgbare merk waarmee KISS de rockwereld decennialang zou domineren. Dat conservatieven beweerden dat hun naam een afkorting voor ‘Kids in Satan’s Service’ was, droeg alleen maar bij aan hun faam.

Wat volgde was een vurige veroveringstocht. In 1975 scoorden ze hun eerste grote succes met ‘Rock and Roll All Nite’ en het album ‘Alive!’. Daarna reigden ze rockklassiekers aaneen: ‘Detroit Rock City’, ‘I Was Made For Lovin’ You’ en ‘Sure Know Something’ zijn van die nummers waarvoor een Rock & Roll Hall Of Fame opgericht werd – al duurde het tot 2014 tot ze erin opgenomen werden. Albums als ‘Dynasty’, ‘Destroyer’ en ‘Lick It Up’ hebben evenwel geen bevestiging nodig van een instituut om de tand des tijds te kunnen doorstaan. Crazy Crazy Nights

KISS werd groot tijdens de wilde jaren van seks, drugs & rock-‘n-roll. Dat Simmons en Stanley nog zo vitaal zijn op hun zeventigste, hebben ze niet alleen te danken aan hun dikke laag make-up, maar ook het feit dat ze erg snel drugs uit dat lijstje schrapten. Simmons zou er zelfs nooit aangeraakt hebben. Dat wil niet zeggen dat enige decadentie de rocksterren vreemd is. Tijdens hun hoogdagen waren er net zo veel vrijpartijen als vechtpartijen, werden hotelkamers al eens getrasht en zouden ze zelfs iemand ingehuurd hebben om hun deuren te openen. Dat spoor van vernieling konden ze netjes betalen door hun slimme commerce. Voor KISS-merchandise gold altijd al: als je het kon bedenken, dan bestond het. Skateboards, motorfietsen, puzzels, lingerie of zelfs doodskisten... KISS verkoopt ze allemaal. Sinds 2011 kan je zelfs op ‘KISS KRUISE’ vertrekken, met prijzen vanaf 825 dollar per persoon. Comeback- of afscheidstournee?

In al die jaren wisselde KISS weleens van bezetting, maar sleet op de formule kwam er nooit. Als jonge twintigers of vintage rockers: wanneer Simmons en Stanley op een podium staan, swingt het. Het was dan ook een donderslag bij heldere hemel toen het duo in 2018 aankondigde dat ze hun handdoek officieel in de ring gooiden. De tournee ‘End of the Road’ zou hun allerlaatste zijn, ooit. Maar zelfs in 2022, bij de tweede ronde van hun zwanenzang, hing er een zweem van mysterie rond hun officiële einddatum. Intussen kondigde KISS al cruises aan voor 2024. Is hun tussenstop in Paleis 12 dan werkelijk je allerlaatste kans om te rocken met levende legendes? Wie zal het zeggen. Onze raad: tart het lot niet en boek die tickets, want het zou zomaar eens echt de laatste keer kunnen zijn dat je ‘Rock And Roll All Nite’ geserveerd krijgt. Of toch niet?