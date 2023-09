Zonnige beats op Voodoo Village zwaaien festivalzomer uit

Voodoo Village wordt dit jaar waarschijnlijk het enige festival dat van begin tot eind verwend wordt met een stralende zon. Laten we echter hopen dat de organisatoren voorzorgsmaatregelen nemen tegen de hitte, die voor sommige festivalgangers de pret kan bederven. Fans van elektronische muziek kunnen zich in elk geval verheugen op twee veelbelovende dagen vol muziek, feest en spirituele ervaringen.

Een gevarieerde line-up

De line-up is weliswaar bedoeld voor fans van elektronische muziek, maar er is voor elk wat wils. Liefhebbers van melodieuze, hypnotiserende electro kunnen rekenen op WhoMadeWho, Adriatique en Jan Blomqvist. Als je in de stemming bent voor wat bas, zijn Paula Temple, Mathame en Nico Moreno je van dienst. En als je je landgenoten wilt steunen, vormen Nico Morano, Lola Haro en Yves Deruyter de locals van het festival.

Meer dan alleen muziek

Iedereen komt samen om te feesten op muziek, maar het gaat op festivals natuurlijk over meer dan dat. Net als Paradise City of CORE doet Voodoo Village een (grote) inspanning om festivalgangers een meeslepende ervaring te geven. In totaal zijn er vijf podia met een sterke line-up, zo is er genoeg te zien en te horen. Bovendien kun je rekenen op allerlei foodtrucks en bars om je smaakpapillen te stimuleren. Zoals gebruikelijk heeft Voodoo Village een aantal topchefs aangetrokken voor het festivalrestaurant, waar enkele honderden gasten (na reservatie) een sharing menu kunnen proeven dat is samengesteld door Mallory Gabsi en Paul Delrez. Het festival wil duidelijk alle zintuigen van de bezoekers prikkelen.