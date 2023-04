SCHOL! Belgische consumenten goed voor 18 procent van wijnexport in Franse Rhônedal

De regio, gelegen in het midden- en zuidoosten van Frankrijk, exporteerde vorig jaar 118 miljoen wijnflessen naar 186 verschillende landen. Het betreft een kleine daling tegenover 2021, toen de regio 127 miljoen flessen exporteerde. InterRhône wijt het verschil aan de «internationale spanningen en de economische context» en wijst erop dat de cijfers nog steeds hoger liggen dan in coronajaar 2020.

Op één na grootste van Frankrijk

Het Rhônedal telt meer dan 5.000 wijngaarden en strekt zich over vijf departementen. Er worden ruim 34 druivenrassen geteeld. Na Bordeaux is het de grootste wijngaard van Frankrijk, met ruim 65.346 hectare. In 2022 kon de regio rekenen op een oogst van zowat 2,6 miljoen hectoliter, een stijging van 2 procent in een jaar tijd. In totaal werden vorig jaar 329 miljoen flessen verkocht. Het aantal flessen dat de Franse wijnkelders verliet daalde evenwel met 6 procent, tot 2,47 hectoliter.