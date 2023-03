Tony’s Chocolonely opent ‘Free Chocolate’ Pop-Up in Brussel

Tony’s is in 2005 opgericht door de Nederlandse journalist Teun van de Keuken (‘Tony’) om 100% slaafvrij de norm te maken in chocolade. Niet alleen hun eigen chocolade, maar alle chocolade wereldwijd. Tijdens de pop-up leer je dan ookop een spraakmakende manier meer over de huidige misstanden in de cacao-industrie en over Tony’s ‘sweet solution’ voor deze problemen.

Impact met chocolade

Tony’s Chocolonely is een impactbedrijf dat chocolade maakt, niet andersom. Het is hun missie om 100% slaafvrij de norm te maken in chocolade. Dit doen ze door aan de ene kant zoveel mogelijk chocofans bewust te maken van de huidige ongelijkheid in de cacao-industrie. En aan de andere kant door zelf het goede voorbeeld te geven en andere chocolademerken te inspireren om dit voorbeeld te volgen. Tony’s laat zien dat chocolade maken anders kan. In smaak én in hoe ze samenwerken met cacaoboeren. Zo betalen ze altijd de prijs voor een leefbaar inkomen aan boeren voor hun 100% traceerbare cacao. Tony’s nodigt andere chocoladebedrijven uit om dit ook te doen, want alleen samen kunnen we de norm in de industrie veranderen en systematische problemen zoals illegale kinderarbeid, moderne slavernij en ontbossing oplossen.