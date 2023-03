Whipped Brie: de TikTok-trend die verdeling zaait onder kaasliefhebbers

Brie kennen we natuurlijk allemaal. De zachtige, smeuïge Franse kaas is een klassieker op iedere kaasplank en kan je ook makkelijk naar binnen peuzelen op je dagelijkse broodje. Maar TikTokster Meg Quinn bedacht een hele nieuwe manier om de kaas te consumeren.

Om whipped Brie te maken, laat je gelijke delen boter en Brie eerst op kamertemperatuur komen. Vervolgens verwijder je de korst van de kaas, gooi je de zachte binnenkant en de boter in een blender en blend je dat tot je een smeuïg geheel bekomt. Je kan de dip vervolgens serveren als aperitief, als broodbeleg of - waarom niet- als dessert.

Heel wat kaasliefhebbers gaan echter door het lint door de trend want de zachte korst van de kas zorgt namelijk voor extra veel smaak. Die zomaar afsnijden en weggooien is dan ook heiligschennis voor veel culinaire zielen. Misschien eens proberen om ook de korst mee in de blender te gooien?