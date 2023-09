AHA. Daarom haalt Microsoft de Teams-applicatie uit Office

De Europese Commissie is sinds juli een formeel onderzoek gestart om vast te stellen of Microsoft de EU-mededingingsregels heeft overtreden. De Commissie ziet «mogelijk misbruik van zijn dominante positie op de softwaremarkt». Meer bepaald wordt onderzocht in hoeverre Teams niet bevoordeeld wordt ten opzichte van gelijkaardige programma’s van de concurrentie. Het onderzoek kwam er na een klacht van de Amerikaanse start-up Slack drie jaar geleden, dat intussen is overgenomen door Salesforce.