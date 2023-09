Auteur Game of Thrones en andere schrijvers dienen klacht in tegen bedrijf achter ChatGPT

«In de kern zijn die algoritmes systematische diefstal op grote schaal», oordeelden de advocaten. De eis werd georganiseerd door de Author’s Guild, een Amerikaanse belangenorganisatie van schrijvers. Naast George R.R. Martin, sloten ook auteurs John Grisham, David Baldacci, Sylvia Day en Jonathan Franzen zich aan. De klacht werd dinsdag ingediend bij een federale rechtbank in New York. Heel wat andere artiesten, organisaties en programmeurs hebben al klachten ingediend tegen OpenAI of zijn concurrenten.

«Het taalmodel brengt het vermogen van schrijvers om in hun levensonderhoud te voorzien in gevaar», klinkt het bij de advocaten. «Iedereen is in staat om automatisch en gratis (of voor een zeer lage prijs) teksten te genereren waarvoor ze anders schrijvers zouden betalen.»