Code rood bij Telenet door aanslepende softwareproblemen

Uiteenlopende klachten

Oplossing nog niet in zicht

De vraag is maar of Telenet zo’n plan heeft, schrijft De Standaard. «Enkele maanden geleden dachten we dat de situatie stilaan onder controle was, dat we licht zagen aan het einde van de tunnel», zegt Telenet-woordvoerster Isabelle Geeraerts. «Vandaag moeten we toegeven dat we nog steeds middenin de tunnel zitten. We zoeken geen flauwe excuses. Samen met de softwareleveranciers wordt hard gewerkt aan oplossingen.»