Delen van broncode Twitter gelekt op internet

Twitter, dat vorig jaar gekocht werd door miljardair Elon Musk, heeft zelf ook een intern onderzoek ingesteld, aldus de Amerikaanse krant New York Times. Een van de bekomernissen is dat de broncode nog ongeïdentificeerde zwakke plekken bevat die door hackers misbruikt zouden kunnen worden om het mediaplatform te saboteren.

Twee maanden beschikbaar

Twee mensen betrokken bij het interne onderzoek van Twitter hebben hun vermoeden uitgesproken dat degene die voor het lek verantwoordelijk is, het bedrijf vorig jaar heeft verlaten. Sinds de koop van Twitter door Elon Musk is ongeveer 75 procent van het personeel ontslagen of zelf opgestapt.