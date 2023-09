Is dit woordspelletje het nieuwe Wordle?

Associaties

Connections is net zoals Wordle een woordpuzzel. Deze keer is het een associatiespel. De krant presenteert je telkens 16 woorden. Het doel is om vier keer vier woorden samen te zetten die bij elkaar horen. De woorden ‘penseel’, ‘ezel’, ‘borstel’ en ‘canvas’ horen bijvoorbeeld samen, want het zijn allemaal spullen om mee te schilderen. Maar vaak is de associatie ook wat complexer dan dat. Zo werd recent ook het woord ‘zaag’ naast ‘rits’ geplaatst, omdat beide objecten ‘tanden’ hebben. Je mag maximaal vier fouten maken. Heb je daarna het woord niet gevonden? Dan is het game over. Net zoals bij Wordle kan je maar één keer per dag een Connections-puzzel maken. Een beproefde formule die het spelletje extra verslavend maakt.