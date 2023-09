Een beter wifisignaal? Hou deze voorwerpen dan ver weg van je router

Je zult het altijd zien: net wanneer de nood aan een stabiele internetverbinding het hoogst is, doet de wifi moeilijk. Of het nu tijdens een belangrijke zoomvergadering is of tijdens de ontknoping van je favoriete serie, een haperend wifisignaal wil je altijd vermijden. Voor een goede verbinding is niet alleen de provider of de router belangrijk, ook objecten in de buurt van je router kunnen je wifisignaal beïnvloeden.

Wanneer je wifisignaal geblokkeerd of verstoord wordt, dan krijg je die vervloekte slechte wifi. Deze voorwerpen zijn niet de beste vriend van je internet.

Watertanks

Of er nu vissen inzitten of niet, grote reservoirs gevuld met water kunnen voor problemen zorgen als ze vlakbij je router staan. Dat komt omdat water de radiofrequenties van de wifistraling (deels) absorbeert. Om diezelfde reden kan je last hebben met je internetverbinding wanneer het regent en je buitenshuis (in je tuin bijvoorbeeld) met de wifi probeert te verbinden.

Metale objecten en spiegels

Vermijd ook spiegels in de buurt van je wifirouter, want de signalen die die uitzendt kunnen afbuigen omdat ze weerkaatsen op het spiegeloppervlak. Daardoor ontvangen sommige plekken in je huis mogelijk helemaal geen wifisignaal ontvangen, ook al is de router dicht in de buurt.

Microgolfovens

Ze zijn bijna onmisbaar in elk huishouden, maar microfgolfovens en stabiel internet is niet altijd een goeie combinatie. Microgolfovens produceren een radiosignaal op een frequentie van 2.45 GHz, en dat is ongeveer dezelfde als die van wifistraling. Je wacht dus beter even met die popcorn tot ná je de film gedownload hebt.

Grote objecten

Het klinkt verleidelijk, maar je router achter de zetel wegmoffelen is toch niet zo’n goed plan. De radiogolven van je wifistraling zijn redelijk kort en verliezen daarom vrij snel aan kracht. Staat er een groot object in de weg, dan kan de verbinding wat stroever verlopen.

Draadloze telefoons

Voor Gen Z’ers is dit misschien een schok, maar voor iedereen een gsm had belden mensen elkaar op hun vaste thuislijn. Vroeger hadden de telefoons van die vaste lijnen nog een draad, maar de meeste mensen die tegenwoordig nog over een vaste lijn beschikken zijn overgeschakeld op een draadloos model. Net als microgolfovens ligt ook hun frequentie dichtbij die van je router, dus ze vlak naast elkaar zetten is allicht niet het beste idee.

Apparaten met een bluetooth-verbinding

Op een gelijkaardige manier zijn ook draadloze koptelefoons of speakers mogelijk een probleem voor een stabiele wifiverbinding. Opnieuw is nabijheid een belangrijke factor: hoe dichter je apparaten met een bluetooth-verbinding bij je router houdt, hoe groter de storingen kunnen zijn.

Elektronische apparaten

Dit klinkt misschien erg algemeen en vreemd: wie zorgt er nu voor dat een router niet goed met andere elektronische apparaten omkan? Toch kan eerder triviale tech je wifisignaal vertragen. Alles van babyfoons tot sfeerlichtjes kunnen golven uitsturen die interrageren met de wifi. Probeer die dus zo ver mogelijk van je router te houden.

