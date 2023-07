Geen bankautomaat in de buurt te bespeuren? Check dan DEZE tip

Eenvoudig in gebruik en klaar voor de toekomst

Je kan eenvoudig en in slechts enkele klikken de dichtstbijzijnde geldautomaten vinden op basis van een stad, postcode of een interactieve kaart. De bankautomaten in de buurt worden verzameld op een kaart of in een lijst. Op de detailpagina van een bankautomaat staat de meeste relevante info zoals adres, telefoonnummer, foto en ook een link naar de officiële website van de bank en routebeschrijving.

Deze website biedt een antwoord op de toenemende zoektocht naar een geldautomaat in de buurt. De website is zowel in het Nederlands als het Frans beschikbaar. «Onze nalyses tonen aan dat het vinden van een geldautomaat in België een uitdaging kan zijn», zegt initiatiefnemer Kristof Herpelinckx.«Steeds meer automaten verdwijnen, en op de websites van de banken zitten ze verborgen achter een formulier zodat zoekmachines zoals Google ze vaak niet kunnen vinden. Er is geen enkele website die een uitgebreid overzicht biedt van alle geldautomaten van de verschillende banken in België. Dat is waar onze website van pas komt! Geen gedoe meer met het doorzoeken van meerdere bankwebsites of vertrouwen op onvolledige informatie via Google.»