Google waarschuwt Gmail-gebruikers: «Je krijgt nog een herinnering»

In mei kondigde Google aan dat het vanaf december 2023 accounts zal verwijderen die recent niet meer gebruikt werden. De eerste waarschuwingsmails zijn nu uitgestuurd. «Als jouw account door ons als inactief wordt beschouwd, zal je eerst verschillende herinneringsmails krijgen vooraleer we actie ondernemen.»

Hackers

Wat is een inactief account? Heb je al twee jaar niet meer ingelogd op je Google- of Gmail-account? Dan loop je het risico dat je account binnenkort verwijderd wordt. Google geeft aan dat ze de beslissing heeft genomen vanwege veiligheidsoverwegingen. Inactieve accounts zijn namelijkvaak kwetsbaar voor hackers, omdat het minder waarschijnljjk is dat de tweefactorauthenticatie is ingeschakeld.Dit kan tot gevolg hebben dat de hacker ook toegang krijgt tot jouw andere accounts en zo malware kan verspreiden.