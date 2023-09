Ken je deze verborgen iPhone-functie al?: «Wow, dit is zo cool!» (video)

Leuk weetje van de dag voor de iPhone-gebruikers onder ons. Aan de achterkant bevindt zich het Apple-logo, dat mag geen geheim zijn. Maar tikken op of rond dat logo activeert blijkbaar één of meerdere gekozen functies. Om hier gebruik van te kunnen maken, moet je wel een iPhone 8 of nieuwer én de meeste recente versie van iOS hebben.