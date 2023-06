Ontdek de eerste grote nieuwigheid van Apple in 10 jaar

Het Amerikaanse technologiebedrijf Apple heeft maandagavond zijn eigen virtualrealitybril, Vision Pro gedoopt, voorgesteld. Het is de eerste echte nieuwigheid in jaren voor de technologiegigant. «Digitale content mengen met de echte wereld gaat toelaten om nieuwe ervaringen te creëren, zoals we die nog nooit gezien hebben», zei Apple-CEO Tim Cook over «dit nieuw revolutionair product».