OpenAI voert «intense discussies» om bedrijf bij elkaar te houden

Vrijdag werd topman Sam Altman van ChatGPT-moederbedrijf OpenAI onverwacht ontslagen, omdat de raad van bestuur geen vertrouwen meer in hem had. Hij was volgens het bestuur niet altijd openhartig in zijn communicatie. Maandagochtend werd bekend dat hij aan de slag gaat bij softwareconcern Microsoft, om daar leiding te geven aan een nieuw team dat gaat werken aan geavanceerd onderzoek rond kunstmatige intelligentie. Het personeel is het niet eens met de gang van zaken en wil Altman terug als topman, schreven ze in de brief gericht aan het bestuur van OpenAI.