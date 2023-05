Opvallend: 1 op de 8 jongeren sjoemelt met betaalverzoeken

Stapelkorting

Naast het sjoemelen met betaalverzoeken, zijn er nog andere manieren om familieleden en vrienden naar verhouding meer te laten bijdragen dan eigenlijk de bedoeling is. Zo koopt niet minder dan één op de negen jongeren bewust grotere verpakkingen wanneer er mensen op bezoek komen, om er daarna nog van te eten terwijl de kosten al zijn verdeeld. Van alle Nederlanders zegt slechts vijf procent dit te doen. Ondanks dat maar twee procent van de ondervraagde jongeren bewust duurdere producten koopt wanneer er iemand op bezoek komt, verdenkt niet minder dan dertien procent van hen familieleden en vrienden ervan dit te doen. Franke: «Het is soms lastig in te schatten hoeveel honger gasten en/of mee-eters hebben. Ik kook daarom altijd liever te veel dan te weinig. Het laatste wat ik wil, is dat er iemand met een rammelende buik naar huis gaat. Het moet echter wel geloofwaardig blijven. Ik heb ook weleens gehad dat iemand voor een heel weeshuis had gekookt, terwijl er maar drie man aan tafel zaten. Ik weet zeker dat hij er nog dagen van heeft kunnen eten. Als je dan achteraf een betaalverzoek krijgt voor vijftien euro, voelt dat een beetje gek.»

Financiële zorgen

Uit het onderzoek blijkt verder dat maar liefst vijftien procent van de respondenten weleens liegt tegen vrienden en familieleden over zijn of haar financiële situatie. Van alle Nederlanders doen jongeren (22 procent) en dertigers (23 procent) dit het vaakst. Franke: «Eerlijkheid duurt het langst, ook wanneer het over geld gaat. In plaats van je financiële zorgen te verbloemen of je situatie net iets mooier te maken dan het in werkelijkheid is, kun je het beste open kaart spelen. In mijn optiek is dat op de lange termijn een betere strategie dan wanneer je gaat knoeien met betaalverzoeken en familieleden en vrienden daarmee bewust op kosten jaagt.»