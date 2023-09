TikTok krijgt boete van 345 miljoen euro voor schending privacy minderjarigen

Volgens de Ierse gegevensbeschermingsautoriteit schoot TikTok in 2020 tekort bij de bescherming van minderjarigen tegen onnodige gegevensverwerking. Concreet werden kinderen in de populaire app verleid om te kiezen voor een publieke account en om video’s meteen publiek te maken. Het alternatief, een privéaccount, was moeilijker in te stellen in de app.