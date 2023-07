Twitter in diepe crisis: helft advertentie-omzet kwijt en torenhoge schulden

Dat heeft eigenaar Musk geschreven in een tweet waarin hij reageert op een Twitter-gebruiker die suggesties deed voor de financiering van het platform. «We moeten een positieve kasstroom bereiken voordat we de luxe hebben voor iets anders», voegde Musk ook toe, al ging hij er niet dieper op in wat hij daarmee precies bedoelde.

Musks opmerkingen over hoe het gaat met Twitter zijn een stuk somberder dan eerder. In april pochte de miljardair nog dat Twitter bijna geen verlies meer zou draaien en mogelijk in het tweede kwartaal al weer winstgevend kon zijn. Destijds stelde hij dat vrijwel alle eerder weggelopen adverteerders op zijn platform waren teruggekeerd of hadden aangegeven dat te gaan doen.

Rivaal Threads

Sinds Musk Twitter vorig jaar in oktober kocht voor 44 miljard dollar is er de nodige chaos op het platform. De regels veranderden regelmatig, de dienst vertoont af en toe technische kuren en Musks streven om van Twitter een soort bolwerk voor de vrijheid van meningsuiting te maken, schrikt veel adverteerders af. Zij willen namelijk niet dat hun merk naast tweets met haatzaaiende taal of nepnieuws komt te staan.

Musk probeert wel op allerlei manieren meer geld te verdienen met Twitter. Zo wil hij dat mensen ook voor de dienst Tweetdeck, waar gebruikers berichten overzichtelijker kunnen zien, gaan betalen. Ook heeft Musk een groot deel van het personeel ontslagen om kosten te besparen.

Maar met de komst van rivaal Threads, een soortgelijke dienst van Facebook- en Instagram-moederbedrijf Meta Platforms, lijken de zorgen voor Twitter alleen nog maar groter geworden. Terwijl Threads in sneltempo meer dan 100 miljoen gebruikers wist te trekken, kreeg Twitter juist te maken met veel negatieve reacties omdat het onlangs een ‘tijdelijke’ limiet instelde voor het aantal berichten dat gebruikers kunnen lezen. Kenners zien in Threads inmiddels een serieuze concurrent van Twitter.

