VS, China en de EU ondertekenen eerste verklaring over risico’s artificiële intelligentie

China, de Verenigde Staten, de EU en nog een 25-landen hebben een eerste internationale verklaring ondertekend over een «veilige» ontwikkeling van artificiële intelligentie (AI). In de zogenaamde Bletchley-verklaring wordt erkend dat de snelle opkomst van de technologie risico’s met zich meebrengt.

«Er is potentieel voor ernstige, zelfs catastrofale schade, opzettelijk of onopzettelijk, die voortkomt uit de belangrijkste mogelijkheden van deze AI-modellen», zo staat in de verklaring.

De 28 deelnemende landen zijn het dan ook eens over «de dringende noodzaak om collectief de potentiële risico’s van AI te begrijpen en te beheren», door middel van «een nieuwe mondiale inspanning, die erop gericht is te garanderen dat AI op een veilige en verantwoorde manier wordt ontwikkeld en ingezet.»

De verklaring werd overeengekomen tijdens een top in Bletchley Park, ten noorden van de Britse hoofdstad Londen. De bedoeling van die top is «om voor de eerste keer te tonen dat de wereld samenkomst om problemen te identificeren en mogelijkheden te benadrukken», zegt Michelle Donelan, de Britse minister van Technologie.

Nog topconferenties

De top legt geen basis voor een internationale wetgeving rond AI, maar heeft als doel om «een te volgen pad uit te stippelen», aldus nog de minister. Zo zullen er de komende twaalf maanden nog twee internationale topconferenties over AI volgen. Binnen zes maanden is er een top in Zuid-Korea, over een jaar zal Frankrijk een bijeenkomst organiseren.

Met generatieve AI kunnen binnen enkele seconden teksten, geluid of afbeeldingen geproduceerd worden. De technologie is de afgelopen jaren exponentieel gegroeid. Gehoopt wordt dat op het vlak van bijvoorbeeld geneeskunde en onderwijs een enorme vooruitgang kan worden geboekt, maar volgens de Britse regering dreigt de technologie ook samenlevingen te destabiliseren of te ontsnappen aan menselijke controle.