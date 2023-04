WhatsApp rolt EINDELIJK langverwachte functie uit

Dat je WhatsApp op je computer of tablet kunt gebruiken, wisten we al. Maar straks kan je de populaire berichtendienst ook op meerdere (tot wel vier) smartphones tegelijkertijd gebruiken. Volgens Meta wordt de handige functie «in de komende weken» beschikbaar.

QR-code

Hoe het werkt? Wel, op dezelfde manier als dat je WhatsApp op de computer of tablet gebruikt. Nadat je de app op je smartphone gedownload hebt, krijg je een QR-code die je moet inscannen met de telefoon waarop je WhatsApp al staat. Vervolgens wordt het WhatsApp-account gekoppeld aan het nieuwe toestel, of dat nu Android of iOS is.