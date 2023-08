Zeg niet langer ‘LOL’, maar ‘IJBOL’

Ijbol betekent ‘I just burst out laughing’, ofwel: ik ben net in lachen uitgebarsten. Het acroniem werd voor het eerst gebruikt in 2009om dan jarenlang in de vergetelput te belanden, tot nu.

Geen Koreaans

In 2021 dook de term voor het eerst opnieuw op als een soort internetgrap, waarbij enkelen ‘Ijbol’ gebruikten zonder dat anderen begrepen waar het voor stond. Dat bracht verwarring, met name onder fans van K-popmuziek. Zij dachten dat ‘Ijbol’ een Koreaanse term was. Zo gaf iemand in 2022 op Twitter toe dat die «niet wist wat Ijbol betekende en op dit punt te bang is om het te vragen.» Ook op K-popfora werd de vraag gesteld wat het nu net betekende. Het is niet zo ver gezocht om te denken dat ‘Ijbol’ Koreaans zou zijn, gezien Koreaanse termen wel vaker fonetisch uitgeschreven worden. Tot op vandaag zet de term fans op het verkeerd been. «Hoezo betekent ijbol ‘I just burst out laughing’, ik dacht dat het een Koreaans woord was...», tweette iemand nog begin juli dit jaar.

Intussen is Ijbol verder ingeburgerd, ook buiten de k-popgemeenschap. Ook op TikTok en op andere sociale media zien we nu vaker ‘Ijbol’ opduiken onder grappige posts. Maar of het ‘lol’ echt zal kunnen vervangen, is nog maar de vraag.