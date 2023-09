Het belangrijkste nieuws van 4 september: nieuwe wending in zaak-Britta Cloetens, proces aanslagen Brussel heropend en ons condoomgebruik onder de loep

Metro zet elke dag het belangrijkste nieuws op een rijtje. Dit moet je weten over 4 september: Britta Cloetens is niet gestorven door een slag op haar hoofd en vanaf vandaag gaat het assisenproces over de aanslagen van 22 maart 2016 weer van start. Daarbij wordt beslist over de strafmaat van de beschuldigden. Daarnaast start Sensoa een groot onderzoek over ons condoomgebruik en maakt Sarah Puttemans haar debuut op de Vlaamse televisie.