Het belangrijkste nieuws van 30 november: Belgische staat veroordeeld voor gebrekkig klimaatbeleid, de spectaculairste kerstbomen ter wereld en heeft Isabelle uit Blind Getrouwd iets met Joren?

GREEN: Belgische staat veroordeeld voor ontoereikend klimaatbeleid: «Baanbrekend vonnis»

SHOWBIZZ: De Verhulstjes pakken uit met kerstsingle ‘Wil Jij Mijn kerstcadeautje Zijn?’ (video)

SHOWBIZZ: Bloeit er iets tussen ‘Blind Getrouwd’-deelnemers Isabelle en Joren?: «We zien wel wat de toekomst brengt»

Met Matthieu werd het uiteindelijk niets, maar nu blijkt dat Isabelle samen met Joren - die we kennen uit het vorige seizoen van ‘Blind Getrouwd’ - op de foto staat, hopen kijkers al op een leuke verrassing. «Ik had wel verwacht dat mensen een goede match in ons zouden zien», klinkt het. Lees meer.