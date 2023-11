Het belangrijkste nieuws van 27 november: Danira Boukhriss is zwanger, Recordaantal klachten over afgeschafte of te late treinen, Echtgenoot van voormalig premier Sophie Wilmès overleden

Metro zet elke dag het belangrijkste nieuws op een rijtje. Dit moet je weten over 27 november.

SHOWBIZZ: Danira Boukhriss is zwanger en deelt foto van bolle buik: «Je ziet er prachtig uit!»

Journaliste en presentatrice Danira Boukhriss is in verwachting van haar eerste kindje. Dat maakte ze bekend op Instagram. «Dat gaat een mooi kindje zijn met een mega lieve mama», klinkt het in de reacties. Bekijk hier meer.

ON THE MOVE: Recordaantal klachten over afgeschafte of te late treinen

Nooit eerder dienden reizigers zoveel klachten in over afgeschafte of te late treinen. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Lees meer.

SELFCARE: Belgen ruilen restaurantbezoek voor frituur sinds lockdown

Belgen ruilen restaurantbezoeken in voor een tripje naar de frituur of snackbar. Dat blijkt uit een onderzoek van handelsfederatie Comeos. De kostprijs voor een maaltijd buitenshuis ligt gemiddeld 31 procent hoger dan in 2019. Vooral de inflatie (+ 19 procent) zit daar voor iets tussen, maar die verklaart niet alles. Lees hier meer.

NEWS: Echtgenoot van voormalig premier Sophie Wilmès overleden na ziekte