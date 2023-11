Het belangrijkste nieuws van 29 november: Pommelien topfavoriet voor MIA’s, lingerieshoot van Heidi Klum met dochter lokt kritiek uit en hoe spelen social media met je mentale gezondheid?

SHOWBIZZ. Pommelien Thijs met negen nominaties topfavoriet voor de MIA’s

SHOWBIZZ. Lingerieshoot van Heidi Klum met dochter Leni lokt kritiek uit: «Zo raar!»

Een fotoshoot waarin Heidi Klum samen met haar dochter Leni in lingerie poseert, zorgt voor ophef op sociale media. «Ik zou me schamen om op deze manier te pronken met mijn dochter», klinkt het onder meer. Check hier de spraakmakende foto’s.

WHAT ABOUT... SOCIAL MEDIA? Wat doen sociale media met je mentale gezondheid?

CULTURE. Craig Gillespie strikt Seth Rogen voor ‘Dumb Money’: «We wisten dat we bekende namen nodig hadden om financierders te overtuigen»

Ooit gehoord van GameStop? Nee, dan ben je al even weinig geïnteresseerd in beleggingen als ik. Nochtans is het een razend boeiend verhaal. In 2021 stond het aandeel van die videogamewinkel namelijk centraal in een klassenstrijd tussen kleine beleggers en kapitaalkrachtige hedgefondsen. In ‘Dumb Money’ doet regisseur Craig Gillespie (‘I Tonya’, ‘Pam & Tommy’) de hele historie speels uit de doeken. Lees het interview met de regisseur.