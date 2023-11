Het belangrijkste nieuws van 24 november: oorsprong van Black Friday, hevigere turbulentie door klimaatopwarming en VVD wil niet in Nederlandse regering

WHAT ABOUT... Black Friday? De feestdag van het consumeren

Als er één Amerikaans feest is dat de Atlantische Oceaan nog niet is overgestoken, dan is het wel Thanksgiving. Maar Black Friday, de dag na de kalkoenfeestdag daarentegen, heeft over de afgelopen jaren snel aan belang toegenomen in ons land. Tot groot jolijt van de winkeliers, maar ook van de consumenten. Ontdek hier hoe Black Friday aan zijn naam komt.

GREEN. Riemen vast: waarom we tijdens onze vakantievlucht meer en hevigere turbulentie kunnen verwachten

Een vliegtuig dat minutenlang agressief op en neer stuitert, koffers die boven je hoofd driftig tegen elkaar aanstoten en stevig vastgetrokken riemen. Hoewel het een normaal en meestal ongevaarlijk onderdeel van vliegen is, is turbulentie voor veel mensen een angstige ervaring. En als we onderzoekers mogen geloven zullen we ons moeten klaarmaken voor meer en hevigere turbulente vluchten, door klimaatopwarming. Ontdek hier waarom.

NEWS. Verkiezingen Nederland: VVD stapt niet in regering, maar wil «kabinet van winnaars» eventueel gedogen

De Nederlandse liberalen van de VVD stappen, na het zetelverlies bij de verkiezingen van woensdag, niet in de volgende regering. Dat heeft partijleider Dilan Yesilgöz gezegd vlak voor aanvang van een bijeenkomst met Kamervoorzitter Vera Bergkamp om 10.30 uur. De partij wil een «kabinet van winnaars», bestaande uit de PVV van Geert Wilders en het NSC van Pieter Omtzigt eventueel wel gedogen. Lees hier verder.

ON THE MOVE. Val d’Arly: ga op skivakantie met respect voor de natuur

Zin in een ‘groenere’ skivakantie om volop te profiteren van de frisse lucht? Trek eens naar de bergen op een andere manier! Duurzame activiteiten, eco-verantwoorde accommodaties, lokale gastronomie... Metro neemt je mee naar Val d’Arly, een parel in de Franse Alpen, om de bergen te ontdekken in 'slow' modus.