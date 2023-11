Black Friday: de feestdag van het consumeren

Als er één Amerikaans feest is dat de Atlantische Oceaan nog niet is overgestoken, dan is het wel Thanksgiving. Maar Black Friday, de dag na de kalkoenfeestdag daarentegen, heeft over de afgelopen jaren snel aan belang toegenomen in ons land. Tot groot jolijt van de winkeliers, maar ook van de consumenten.

Thanksgiving, wat is dat?

Thanksgiving is een typisch Amerikaans feest, waarvan de eerste sporen dateren uit de 17de eeuw. Het is de dag waarop gezinnen dankbaar zijn voor de oogsten van het afgelopen jaar. Op de vierde donderdag van november komt iedereen samen voor een groot feestmaal, dat in het teken staat van de beroemde kalkoen. Het is traditioneel een lange, met drank overgoten avond, gevolgd door een allerminst productieve vierde vrijdag van november. En dat is waar Black Friday zijn intrede doet.

Shoppen om te bekomen

In al hun ‘goedheid’ beslisten de Amerikaanse werkgevers in 1932 om hun werknemers de dag na Thanksgiving vrij te geven. En omdat in het land van Uncle Sam elke dollar telt, was dit lange weekend de ideale gelegenheid om met het hele gezin kerstinkopen te gaan doen. Winkeliers en grote ketens zagen al heel snel het potentieel van deze dag in en begonnen enorme kortingen aan te bieden.

Het idee dateert dan wel uit 1932, maar de eerste keer dat ‘Thanksgiving’ en ‘Black Friday’ in dezelfde zin gebruikt werden, was in november 1951 in een New Yorks handelstijdschrift. Bonnie Taylor-Blake, een neurowetenschapper, merkte toen op dat vóór die datum veel werknemers plots ziek waren op vrijdag.

En waarom ‘Black’?

Over de oorsprong van de term heerst onzekerheid. Er bestaan twee hypothesen. Volgens de eerste is het pejoratief en afkomstig van politie en buschauffeurs die die dag overuren moesten kloppen, terwijl de straten en winkels ‘zwart’ zagen van het volk.

Maar volgens de tweede is er een heel andere verklaring. Op deze dag zouden handelaars namelijk uit de rode cijfers geraken (verlies) en met zwarte inkt (winst) kunnen schrijven. Tijdens één enkel weekend realiseren veel Amerikaanse winkeliers maar liefst 20 tot 40% van hun jaaromzet. Over rinkelende kassa’s gesproken!

Mee met de tijd

Veel Europeanen kwamen voor het eerst in aanraking met Black Friday via devideo’s van duizenden Amerikanen die elkaar vertrappelen en met alle geweld de sterk afgeprijsde TV naar huis proberen te nemen. Ook al moesten ze hiervoor hun medemens een klap verkopen of een oog uitsteken.

Hoewel het fysiek shoppen nog steeds deel is van de feestdag van de consumptie, zorgde online shoppen voor een grote verandering in hoe we spullen kopen. En dus ook voor een shift in hoe we Black Friday beleven.

De stormloop vindt nu vooral online plaats, waardoor het risico op vertrappeld worden aanzienlijk is verminderd. Ook kan je nu veel meer verschillende producten afgeprijsd kopen. De nieuwste, grootste televisie is niet meer het enige product dat je veel goedkoper dan normaal kan bemachtigen. Zo doen tegenwoordig ook de meeste kleding-, boeken- en speelgoedwinkels mee aan Black Friday. Zelfs reisagentschappen geven kortingen op je volgende vakantie.

Een dag is niet genoeg

In België hangen we niet vast aan Thanksgiving. Dit geeft de Belgische handelaars de vrijheid om van Black Friday een Black Week te maken. De meeste winkels zien vrijdag dus eerder als de climax van een hele week vol doorgedreven consumeren. Tijd dus om het online shoppen naar een volgend niveau op te schroeven en de week te eindigen met een knal. En hopelijk ook met een mooie nieuwe broek, droogkast, mixer of badeend.

