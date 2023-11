Riemen vast: waarom we tijdens onze vakantievlucht meer en hevigere turbulentie kunnen verwachten

Een vliegtuig dat minutenlang agressief op en neer stuitert, koffers die boven je hoofd driftig tegen elkaar aanstoten en stevig vastgetrokken riemen. Hoewel het een normaal en meestal ongevaarlijk onderdeel van vliegen is, is turbulentie voor veel mensen een angstige ervaring. En als we onderzoekers mogen geloven zullen we ons moeten klaarmaken voor meer en hevigere turbulente vluchten, dankzij klimaatopwarming.