Ontdek de spectaculairste kerstbomen ter wereld

Veel steden wanen zich tijdens de kerstperiode een groot kerstdorp: kerstmarkten, kerstversiering, kerstmannen, en natuurlijk hoort daar ook een gigantische kerstboom bij. En de ene stad neemt dat al wat letterlijker dan de andere.

1. Vilnius, Litouwen

De kerstboom in Vilnius wordt vaker bekroond tot mooiste kerstboom ter wereld. Ieder jaar wordt het thema aangepast. Vorig jaar vierde de stad haar 700ste verjaardag met een boom in de vorm van een verjaardagstaart. Het is nog even afwachten wat Vilnius in petto heeft voor 2023!

2. Rio De Janeiro, Brazilië

Volgens het Guinness Book of World Records staat in Rio de Janeiro de hoogste kerstboom aller tijden. De boom is maar liefst 85 meter hoog, maar dat is niet het enige wat de boom zo bijzonder maakt. Dit exemplaar drijft namelijk op water!

3. Gabo, Italië

In Gubbio, een middeleeuws stadje in Italië, moet je zijn voor een indrukwekkende lichtshow van 600 meter op de Monte Ingino. Dennenbomen langs de berg worden vanaf 7 december omgetoverd in een lichtspektakel, met als hoogtepunt een heldere vallende ster op de top, vlak bij de Basiliek van Sant’Ubaldo.

4. Dortmund, Duitsland

Elk jaar bouwt Dortmund een kerstboom van 45 meter hoog, gemaakt van honderden sparren. Deze gigant weegt zo'n 40 ton en is versierd met bijna 40.000 elektrische lampjes. De opbouw duurt maar liefst vier weken.

5. New York City, VS

Een klassieker onder de kerstbomen, maar daarom niet minder spectaculair. De kerstboom van dit jaar is 24 meter hoog. Deze Noorse spar heeft een diameter van 13 meter en weegt 12 ton. De boom is versierd met meer dan 50.000 gekleurde LED-lampjes. En de kers op de taart is een driedimensionale Swarovski-ster van maar liefst 408 kilo met 3 miljoen kristallen.

