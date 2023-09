Modemerk verkoopt onderbroeken aan 5.600 dollar: «De duurste schimmelinfectie die je kunt krijgen»

Tijdens de recente modeweken in onder meer New York en Parijs werd nogmaals duidelijk dat het modehuizen niet ontbreekt aan lef. Simone Rocha zond bijvoorbeeld haar modellen de catwalk op in decadente Crocs met parels en glitter op. BBC merkte eerder deze week dan weer op dat desingers het dit jaar hoog op hebben met idioot grote schoenen. Dat Miu Miu nu op de proppen komt met luxueuze onderbroeken waarvoor de gemiddelde mens een maandloon of twee opzij voor moet zetten, hoeft dus niet helemaal te verbazen.

«Schimmelinfecties ontworpen door mannen»

Opvallend genoeg is het niet het prijs die het volk op stang jaagt, maar het feit dat die slipjes er simpelweg er oncomfortabel uitzien. Iemand op sociale media vatte het als volgt samen: «Dames, willen jullie liever de pailletten onderbroeken met vaginale jeuk aan 5.600 dollar of de ribfluwelen onderbroek waar een riem in past voor 1100 dollar?»

De comments zijn, zoals te verwachten, aan de bijtende kant. Velen zijn het er bijvoorbeeld over eens dat de onderbroeken een onaangename nevenwerking zullen hebben: «Die in ribfluweel schreeuwt gewoon schimmelinfectie», schrijft iemand. Of ook: «De duurste schimmelinfectie die je kunt krijgen.» Iemand in de comments besluit: «Iets zegt me dat deze onderbroeken door mannen ontworpen zijn.»

Dubbele onderbroek

Een kleine kanttekening: het is twijfelachtig dat de onderbroeken ook daadwerkelijk bedoeld zijn als onderbroek. De ribfluwelen onderbroek wordt bijvoorbeeld beschreven als «short». Kopers zullen met andere woorden een extra onderbroek dragen onder het chique slipje. In België lijken de prijzen trouwens een tikkeltje zachter: de pailletten onderbroek heb je ‘al’ voor 3.900 euro, die in ribfluweel voor 770 euro.

