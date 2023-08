Deze ‘Blind Getrouwd’-deelnemer zou zich opnieuw willen inschrijven: «Zot genoeg om dat te doen»

Vorig jaar werd Joren Dumont in ‘Blind Getrouwd’ gekoppeld aan Lien, maar al snel bleek dat het niets zou worden tussen de twee. Bij het beslissingsmoment besloten ze dan ook niet onverwacht om elk hun eigen weg te gaan. Bij Brecht en Dziubi was dat anders: zij bleven getrouwd, maar gingen in april van dit jaar dan toch uit elkaar. «Dat is een ander parcours geweest hé, zij zijn nog een tijd getrouwd gebleven, wij niet», reageert Joren daarop in Dag Allemaal. «Bij hen was het echt een relatiebreuk, bij ons een niet gelukt experiment. En toch: het komt binnen. Ons huwelijk was officieel, al denken sommige mensen nog altijd dat het maar schijn is. Dus als het niet lukt is dat een domper. Toch was het een ongelooflijke ervaring. Mocht het niet officieel zijn, ik zou mij meteen nog eens inschrijven», klinkt het.