Dziubi uit ‘Blind getrouwd’ reageert voor het eerst op breuk met Brecht: «Dat kon hij me niet helemaal geven»

Dziubi en Brecht waren samen met Florence en Jiri het enige koppel dat heelhuids uit het ‘Blind Getrouwd’-experiment kwam. Ook de kijkers hadden er goede hoop op dat hun huwelijk weleens voor altijd kon zijn. In april lieten ze echter weten dat hun relatie over & out was.

Geen perfecte match

Nu geeft ook Dziubi een eerste reactie op hun stukgelopen avontuur. «Het is inderdaad geen makkelijke beslissing geweest, maar we zijn na verschillende diepe gesprekken tot het besluit gekomen dat we toch niet honderd procent matchten, en dat Brecht me niet helemaal kon geven wat ik van een relatie verwacht. Ook de afstand speelde ons parten, Brecht woont in Gent, ik in Antwerpen en verhuizen was voor geen van ons beiden evident. Onze families waren enthousiast over ons huwelijk, dus het was niet fijn om hen te moeten vertellen dat we uit elkaar gingen. Maar we hebben open en volwassen gecommuniceerd met onze ouders, ze begrepen het wel», legt hij uit in Dag Allemaal.