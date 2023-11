Emi uit ‘Boer zkt Vrouw’ deelt foto van bolle buik: «Zo mooi zwanger!»

Wie ‘Boer zkt Vrouw’ twee jaar geleden gevolgd heeft, herinnert zich ongetwijfeld aardappelboer Kim nog. Hij zocht de liefde via het datingprogramma, vond die aanvankelijk bij Ginny, maar ging uiteindelijk resoluut voor Emi. Met succes, want inmiddels hebben ze trouwplannen en is Emi in verwachting van hun eerste kindje, dat uitgerekend is voor februari.