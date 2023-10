Emile uit ‘Blind Getrouwd’ openhartig over bedrog: «Mijn huisgenoten lachten daar vaak mee»

Het huwelijk van Emma en Emile gaat niet van een leien dakje, net als het liefdesleven van Emile voor hij aan ‘Blind Getrouwd’ meedeed. «Ik had soms het imposter-syndroom, dat ik dacht: ‘Verdien ik dit wel? Zo’n mooie vrouw, is dat wel iets voor mij?’», klinkt het.

‘Blind Getrouwd’ is niet altijd rozengeur en maneschijn, zo zien we bij Emma en Emile. Grootste wapenfeit tot nu toe was de discussie die ontstond nadat Emile had laten vallen dat hij vond dat Emma wel heel veel tijd spendeert in de badkamer. Na welgemeende excuses konden ze gelukkig weer door één deur.

Tweede keer ingeschreven

In een interview met Dag Allemaal blikt Emile terug op zijn liefdesleven voor hij zijn zoektocht overliet aan de experten van ‘Blind Getrouwd’. De 28-jarige Sales Engineer was dat overigens eerder ook al van plan. «Ik had mij twee jaar geleden al eens ingeschreven, maar toen heb ik iemand ontmoet en we waren gelukkig. Maar we gingen uit elkaar en toen er weer een oproep online kwam, dacht ik: ja, waarom niet?», vertelt hij in het weekblad.

Overspel

Zijn liefdesleven was tot nu toe behoorlijk woelig. «Liefde heeft een bepaald je-ne-sais-quoi, er bestaat geen handleiding voor. Het probleem was dat ik de verkeerde keuzes maakte op het vlak van vrouwen. Ik ben een paar keer bedrogen geweest. Mijn huisgenoten lachten daar vaak mee, met die continue cyclus van mislukkingen. Dus ik dacht: laat ik het maar eens aan de wetenschappers overlaten. Die ondersteuning die je krijgt, heeft me heel veel deugd gedaan. Ik had soms het imposter-syndroom, dat ik dacht: ‘Verdien ik dit wel? Zo’n mooie vrouw, is dat wel iets voor mij?’», klinkt het.

Gescheiden ouders

Emile kende vroeger overigens geen gemakkelijke thuissituatie. «Vanaf mijn veertiende ben ik vooral bij mijn moeder opgegroeid, daarvoor was ik ook veel bij mijn vader. Ze zijn uit elkaar gegaan toen ik acht was. Maar ik ga nooit iets slechts zeggen over mijn ouders, ik zie ze doodgraag. Dat zijn superlieve mensen die in moeilijke omstandigheden hun best gedaan hebben. (laat een stilte vallen) Ik ben daardoor wel redelijk vroeg zelfstandig geworden, heb mijn eigen weg in de wereld moeten vinden. Daar ben ik nu blij voor, maar het was niet altijd evident», legt hij uit.

Realist in de liefde

Hij heeft dan ook een realistische kijk op de eeuwige liefde. «Ik zie het huwelijk als iets voor altijd, hopelijk. Maar ik ben ook een realist, het kan altijd misgaan. Als mensen niet gelukkig zijn samen, moeten ze niet samen blijven voor de kinderen. Als kind zie je soms meer dan ze denken dat je ziet», luidt het.

Kinderwens

Als hij de liefde van zijn leven tegenkomt, Emma of iemand anders, wil hij sowieso ooit kinderen. «Ja, zeker wel. Mijn zus heeft twee kindjes, Ziggy en Pippa. Ik ben de peter van Ziggy, hij is vijf. Ik vind het hartverwarmend om hen bezig te zien. Ik hoef nog niet meteen zelf vader te worden, maar wel graag ten laatste tegen mijn vijfendertigste of zo. Twee kindjes lijkt me ideaal, maar drie mag ook», besluit hij.