Ex-vriendin van Matthew Perry heeft vragen bij zijn overlijden: «Er zijn veel dingen die voor mij niet kloppen»

Terugval

Kayti Edwards, die in 2006 een relatie had met Perry en vijf jaar later als zijn assistente werkte, vreest dat er meer aan de hand was. De 47-jarige vrouw vermoedt dat Perry, die al enkele jaren afgekickt was van drank- en drugsgebruik, in de weken voor zijn overlijden een terugval had. «Er zijn veel dingen die voor mij niet kloppen. Ik geloof niet dat hij zomaar in zijn jacuzzi is verdronken, dat klinkt niet alsof het klopt. Ik ken Matthew en ik weet dat hij niet zomaar zou zijn verdronken», vertelt ze in The Sun.