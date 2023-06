Gezondheid van Céline Dion gaat achteruit: «Het is vreselijk om haar zo te zien»

In december van vorig jaar maakte Céline Dion bekend dat ze lijdt aan de zeldzame neurologische aandoening Stiff Person Syndrome, een aandoening waarbij patiënten last van stijfheid in het hele lichaam en pijnlijke spierspasmen krijgen. Daardoor kan ze niet meer zingen en gaat ook bewegen erg moeizaam. De 55-jarige zangeres annuleerde om die reden al haar concerten in Europa tot april 2024.

Aan rolstoel gekluisterd

In het Amerikaanse magazine National Enquirer geeft een huisvriend van de zangeres mee dat zelfs stappen amper nog gaat. «Ofwel ligt ze in bed, ofwel zit ze in een rolstoel. Die heeft ze nu nodig om nog mobiel te zijn. Het is vreselijk om haar zo te zien. Céline was altijd zo'n trotse en energieke vrouw. Ze haat het dat ze aan een rolstoel gekluisterd is. Maar helaas: het kan niet anders. Céline heeft nu ook heel veel pijn aan haar voeten. Stappen of zelfs nog maar staan is ondraaglijk geworden. Hoe is het in godsnaam zover kunnen komen? Dit verdient ze niet. Dit verdient niemand», lezen we in TV Familie.