Jennifer Aniston reageert voor het eerst op overlijden van Matthew Perry: «Je maakte mijn dag altijd goed»

Jennifer Aniston laat voor het eerst sinds het overlijden van Matthew Perry van zich horen op Instagram. De 54-jarige actrice, die de rol van Rachel vertolkte in ‘Friends’, schrijft dat ze hem nooit zal vergeten en in het bijzonder zijn gevoel voor humor. «Afscheid moeten nemen van onze Matty is een rollercoaster van emoties geweest die ik nog nooit heb meegemaakt. We maken allemaal wel eens een verlies mee in ons leven. Verlies van leven of verlies van liefde. Als je in staat bent om echt te blijven hangen in dit verdriet, kun je de momenten van vreugde en dankbaarheid voelen omdat je zo intens van iemand hebt gehouden. En we hielden zielsveel van hem. Hij maakte deel uit van ons DNA. We waren altijd met z’n zessen. Dit was een uitverkoren vriendengroep die voor altijd de koers veranderde van wie we waren en wat onze levensweg zou worden», klinkt het.