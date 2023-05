Topchef Sergio Herman breekt met vriendin: «Het ging niet meer»

Vorige maand raakte bekend dat Sergio Herman de Michelin-sterren van zijn restaurant Pure C in Cadzand zag terugvallen van twee naar nul sterren. Nu blijkt dat zijn relatie met Chanel Joppart op de klippen gelopen is, zo weet advocaat Omar Souidi. «Het klopt, ze zijn als goede vrienden uit elkaar gegaan», klinkt het. Van ruzie was volgens de advocaat geen sprake. «Maar ergens de afgelopen maanden hebben ze beslist dat het niet meer ging», lezen we in Dag Allemaal.