Dit zijn de vijf nieuwe sporten op de Olympische Spelen in Los Angeles

Van de vijf sporten zijn er drie in het verleden al een olympische sport geweest: baseball-softbal (1992-2008 en recentelijk nog Tokio 2020), cricket (1900) en lacrosse (1904 en 1908), een op hockey lijkend balspel waarbij spelers een stick dragen met aan het uiteinde een netje waarmee ze de bal in het doel van de tegenpartij moeten werpen. De sport is vooral populair in de Verenigde Staten en Canada.