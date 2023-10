FIFA schorst voormalig voorzitter Spaanse bond Rubiales voor drie jaar

Rubiales kuste ruim twee maanden geleden de Spaanse speelster Jennifer Hermoso na de finale tegen Engeland onverwacht, en zonder wederzijdse instemming, op de mond. Het incident zorgde voor opschudding in de Spaanse sportwereld en ver daarbuiten. Volgens het disciplinaire comité van de FIFA heeft Rubiales met zijn kus artikel 13 uit de disciplinaire code geschonden, zo staat de lezen in een verklaring van de bond.

Storm van kritiek

Lange tijd weigerde Rubiales als bondsvoorzitter af te treden, ondanks aanhoudende kritiek uit binnen- en buitenland. «No voy a dimitir (ik neem geen ontslag)», riep hij tijdens een algemene vergadering van de Spaanse voetbalbond RFEF. Als reactie besloten Spaanse speelsters het nationale elftal te boycotten en ook de Spaanse justitie stelde een onderzoek in. Uiteindelijk diende Rubiales op 10 september zijn ontslag in als voorzitter. Hij zei dat zijn positie onhoudbaar was geworden.