Eden Hazard kondigt afscheid aan: «Je moet op het juiste moment stoppen»

Het afscheid van Hazard hing al langer in de lucht. Na zijn vertrek bij Real Madrid zat hij sinds vorige zomer zonder club. Bij de Rode Duivels trok de voormalige aanvoerder na de vroegtijdige uitschakeling op het WK van eind vorig jaar in Qatar de deur reeds achter zich dicht.

«Juiste moment»

«Je moet naar jezelf luisteren en stoppen op het juiste moment. Na zestien jaar en meer dan zevenhonderd wedstrijden, heb ik beslist om mijn carrière te stoppen», klinkt het in de mededeling. «Ik heb mijn droom kunnen realiseren. Ik heb gespeeld en plezier beleefd op heel wat velden over de hele wereld. Tijdens mijn carrière heb ik schitterende managers, coaches en ploegmaats gehad. Ik wil hen bedanken voor de mooie tijden die we samen hebben beleefd. Ik zal jullie allemaal missen. Ook mijn clubs wil ik bedanken: Lille, Chelsea en Real Madrid. Daarnaast ook de Belgische Voetbalbond voor mijn selecties voor het nationale elftal. Ook mijn familie en vrienden, raadgevers en vertrouwelingen mag ik niet vergeten. Zij waren er steeds voor mij in goeie en moeilijke tijden. Tot slot een grote bedanking voor mijn fans. Jullie hebben me al die jaren gevolgd en gesteund. Nu is het tijd om van mijn geliefden te genieten en nieuwe ervaringen te beleven. Ik hoop jullie allemaal snel naast het veld te zien.»