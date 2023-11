Inkomsten uit vrouwensporten zullen in 2024 kaap van een miljard euro ronden

De financiële experten verwachten dat sportcompetities voor vrouwen in 2024 goed zullen zijn voor een zakencijfer van 1,28 miljard dollar (1,16 miljard euro). De groei is volgens Deloitte te danken aan snel stijgende bezoekersaantallen en meer tv-kijkers in verschillende sporten, gekoppeld aan betere lucratieve commerciële deals en hogere tv-rechten.