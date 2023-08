Trans vrouwen gebannen van vrouwenschaak: «Belachelijk en gevaarlijk»

Het debat over de inclusie van trans personen in sport woedt al enige tijd. In vele sporten zien de eerste beleidslijnen nu ook het licht. In die gevallen gaat het om sporten waarbij er een aanzienlijk verschil is tussen de fysieke kracht van mannen en vrouwen. Bij schaak, dat louter leunt op denkkrachten, is van zo’n verschil geen sprake.