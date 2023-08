Het belangrijkste nieuws van 29 augustus: Onderzoek naar Rammstein-frontman stopgezet, Nederlanders snappen humor van Jeroom niet en everzwijnen zetten Franse stranden op stelten

Metro zet elke dag het belangrijkste nieuws op een rijtje. Dit moet je weten over 29 augustus: Parket van Berlijn zet punt achter onderzoek naar Till Lindeman, kritiek op gebrekkige communicatie De Lijn bij start van nieuw schooljaar, Jeroom maakt opmerkelijke passage in DSMTW in Nederland en Everzwijnen zetten Franse stranden op stelten.